Marini, monsignor Bottaccioli è stato vescovo di 'popolo'

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - "La comunità regionale, religiosa e laica, perde un vescovo sempre attento agli ultimi, un vescovo di 'popolo' che ci ha illuminato con il suo agire e le sue parole, con la sua levatura intellettuale e la sua umanità": lo afferma la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, parlando della morte dell'ex vescovo di Gubbio Pietro monsignor Pietro Bottaccioli. "Ci addolora nel profondo" ha sottolineato esprimendo "profondo cordoglio". La presidente ha ricordato "il legame di monsignor Bottaccioli con la gente, particolarmente forte con quella della diocesi che ha retto per quindici anni, la sua attenzione verso le questioni sociali, la sua vicinanza e il sostegno ai lavoratori in difficoltà". "Un'attenzione per le esigenze della comunità ecclesiastica - ha aggiunto - mai disgiunte da quelle della società civile, come propose in occasione del Giubileo del 2000 e ancora prima, coinvolgendo in varie attività da lui promosse un gran numero di esponenti della società civile".