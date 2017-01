Il parroco difende l'amore gay, il vescovo frena

Un parroco difende l’amore gay, il suo vescovo lo frena, ma i suoi fedeli lo difendono, riempiendo la chiesa per fargli sentire la vicinanza durante la messa domenicale. «Le idee, quando sono giuste, meritano di vincere anche qualora fossero in pochi a sostenerle», dice don Giulio Mignani, pastore delle anime di Bonassola, piccolo centro dello Spezzino. E oggi non erano pochi a sostenerle. «Non prevalga mai la logica che a vincere debba essere sempre il più forte, colui che alza maggiormente la voce. A vincere siano sempre e solo quelle idee di giustizia e civiltà che non devono mai essere calpestate», aggiunge il parroco.

Don Giulio si è espresso a favore delle unioni civili tra omosessuali e ha criticato lo sportello antigender della Regione Liguria. Sul don sono piovute critiche e Fratelli d’Italia ha chiesto anche la scomunica. Il vescovo della Spezia Luigi Ernesto Palletti, sul caso, ha frenato don Mignani sull'invocata apertura della Chiesa. Il caso è partito da una chat che don Giulio ha con i parrocchiani in cui ha aperto alle famiglie arcobaleno.

Criticato ma non abbandonato. Stamani la chiesa di Santa Caterina era piena. C'era anche il sindaco Giorgio Bernardin e la prima coppia unita civilmente della riviera spezzina, Davide e Giuseppe. Alla fine della cerimonia don Giulio ha parlato dall’altare. Un lungo discorso commosso, interrotto da numerosi applausi. Accanto a lui anche don Domenico Levaggi, ex parroco di Levanto di 86 anni, che in passato aveva espresso e invocato apertura della Chiesa ai divorziati. «Desidero ringraziare ciascuno - ha detto don Giulio - per aver voluto sottolineare con la vostra presenza i valori di uguaglianza, rispetto e inclusione di tutti. Il nostro desiderio è manifestare a favore dei principi di giustizia che sono semplici regole di civiltà. Chi è per la giustizia è "per", non è mai "contro"».

All'uscita dalla chiesa don Giulio è stato abbracciato dai molti parrocchiani e dai cittadini che hanno riempito anche la piazzetta antistante. Un abbraccio speciale per i nipoti Edoardo e Lorenzo, di 10 e 8 anni. «Mi hanno sostenuto dicendomi di aver letto le mie affermazioni e di essere orgogliosi dello zio. Ma sono io a essere orgoglioso di loro. Rappresentano quella nuova generazione che ha già abbattuto quei muri che noi adulti, a volte, facciamo fatica ad abbattere».