Migranti: incendio in baracca tendopoli, 3 feriti, uno grave

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 23 GEN - Un incendio ha distrutto stanotte una baracca realizzata all'interno della tendopoli di San Ferdinando provocando tre feriti, uno dei quali grave. Le fiamme si sono sviluppate da un piccolo fuoco che era stato accesso dai tre migranti, che stavano dormendo all'interno, per riscaldarsi. Le scintille hanno dato vita al rogo che ha immediatamente avvolto l'intera baracca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e di San Ferdinando che hanno chiesto l'ausilio di alcune ambulanze. I tre feriti sono stati portati all'ospedale di Polistena e di Gioia Tauro, mentre il più grave è stato trasferito a Catania per gravi ustioni in varie parti del corpo. (ANSA).