Orge in canonica, don Cavazzana ai fedeli: "Pregate per me"

«Chiedo a tutti che in questo momento preghino per me». Sono le parole che don Roberto Cavazzana, l’ex parroco di Carbonara di Rovolon che avrebbe partecipato ad alcuni degli incontri a luci rosse organizzati da don Andrea Contin, parroco di San Lazzaro chiamato direttamente in causa nell’inchiesta della Procura padovana, ha voluto venissero riferite ai fedeli nella prima funzione officiata dopo la sua sospensione.

«Caio, salutami la comunità di Carbonara - ha scritto Cavazzana, noto per essere stato l’assistente spirituale di Belen, nel messaggio inviato all’attuale parroco, don Claudio Zuin - e invita i fedeli a rimanere uniti e a pregare il Signore per me. In questo momento ne ho davvero bisogno».

«Sento al telefono don Roberto tutti i giorni - sottolinea don Zuin, interpellato dai giornali locali - sabato mi ha chiamato all’ora di pranzo e mi ha detto che sta bene e che la comunità dove si trova gli è molto vicina». Ai parrocchiani è anche giunto il messaggio che ha voluto indirizzare ai sacerdoti il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, che proprio oggi tornerà in Italia dopo una missione pastorale in Ecuador e Brasile. Ai sacerdoti il prelato chiede, in sostanza, di cogliere l’opportunità, in questo particolare momento, «per verificare i comportamenti, la coerenza con gli impegni assunti il giorno dell’ordinazione, soprattutto nel campo della vita affettiva, sessuale, della gestione dei soldi».