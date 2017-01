Trump: in Slovenia pantofole 'Casa Bianca' in onore Melania

(ANSAmed) - LUBIANA, 23 GEN - Una fabbrica di Sevnica, la cittadina slovena dove e' nata Melania Trump, ha avviato la produzione di una linea di pantofole denominate 'Casa Bianca' in onore della nuova first lady americana, la prima di origini straniere in quasi due secoli. Come riferisce il settimanale di Lubiana 'Mladina', a creare per la fabbrica 'Kopitarna' l'elegante modello di pantofole nelle varianti color crema e viola e' stata la designer Maja Stamol. Uun loro esemplare con lustrini e pelliccia autentica e' stato inviato a Melania Trump a New York con l'auspicio che la first lady le indossi alla Casa Bianca. La nuova collezione di pantofole, si precisa, ha una produzione limitata e il prodotto non e' ancora in vendita nei negozi, anche se e' possibile ordinare le pantofole di Melania direttamente alla fabbrica. Venerdì scorso, in concomitanza con le cerimonie di insediamento del neopresidente Usa Donald Trump a Washington, festeggiamenti e una cena di gala si sono svolti anche a Sevnica, città d'origine di Melania.