Turchia: stato d'emergenza, fermo polizia ridotto a 7 giorni

(ANSAmed) - ROMA, 23 GEN - Riduzione della durata massima del fermo di polizia da 30 a 7 giorni e creazione di una commissione per i ricorsi contro le purghe. Sono alcune delle misure introdotte in Turchia da 4 nuovi decreti dello stato d'emergenza, dichiarato dopo il fallito golpe del 15 luglio, pubblicati oggi sulla gazzetta ufficiale. La nuova "Commissione di indagine sulle procedure dello stato d'emergenza" avrà il compito di esaminare i ricorsi dei dipendenti pubblici epurati e di compagnie, ong e sindacati chiusi dalle autorità e sarà composta da 7 membri, 5 dei quali di nomina governativa e 2 indicati dal Csm turco (Hsyk) per la durata di 2 anni. Nei decreti sono inoltre previste altre 367 epurazioni e il reintegro di 124 persone allontanate in precedenza dalle pubbliche amministrazioni. Chiusi anche altri 2 canali tv. Le nuove purghe hanno colpito tra gli altri alcuni alti dirigenti del fondo statale che gestisce proprio le aziende commissariate dopo il golpe.