Bus ungherese: molto gravi le condizioni di due feriti

(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Permangono molto gravi, secondo i sanitari veronesi, le condizioni di salute di due dei passeggeri coinvolti nell'incidente del pullman ungherese in A4, costato la vita a 16 persone che stavano facendo ritorno a Budapest dopo una settimana di vacanza scolastica in Francia. Si tratta di un paziente che presenta ustioni sul 60% del corpo ed è ricoverato al centro grandi ustioni dell'Ospedale Borgo Trento e di un professore che ha riportato un grave trauma cranico e che è attualmente in cura nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Verona.