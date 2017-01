Prostituzione minorile: quattro condanne a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 23 GEN - Il gip del tribunale di Brescia Giovanni Pagliuca ha condannato quattro persone per prostituzione minorile. Si tratta dei coinvolti un anno fa nell'inchiesta della Polizia locale di Montichiari che aveva scoperto un giro di minorenni che per pochi euro, per cene o pranzi o per ricariche telefoniche consumavano rapporti sessuali con adulti. Condannato a due anni Edilberto Rinaldi, ex presidente della Riserva naturale delle Torbiere sul lago di Iseo, 1 anno e otto mesi per Enrico Caniggia, proprietario di un centro estetico a Manerbio, otto mesi invece la condanna nei confronti di Guido Zanetti e Kilian Plattner. Il pm Ambrogio Cassiani aveva chiesto pene più severe.