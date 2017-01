Terremoto:Salvini,per agricoltori da Italia e Ue chiacchiere

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Siamo in prima linea in difesa dei nostri agricoltori: dal governo solo tante promesse e nessun fatto. Siamo sommersi da telefonate di agricoltori colpiti dalla neve, dal gelo, dai terremoti e che sono senza alcun aiuto da mesi, I numeri dicono che solo il 15 per cento sono stati dotati di stalle provvisorie, nelle Marche sono ne arrivate solo 2 sulle 370 attese. A fronte del nulla dell'Italia e dell'Europa la Lega ha presentato, tra gli altri, al decreto sul Mezzogiorno in esame alla Camera un emendamento per lo stanziamento immediato di 40 milioni per l'agricoltura" . Così il segretario della Lega Matteo Salvini sui mancati aiuti al settore agricolo colpito dalle recenti calamità naturali.