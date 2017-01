I tifosi della Reggiana ci ricascano: assalto al bus dei veneziani

Ancora. I tifosi della Reggiana ci ricascano nel mostrare il lato brutto, orribile, del tifo. Come era capitato a margine del derby contro il Parma (leggi), anche ieri il ritorno a casa di un gruppo di tifosi del Venezia è stato turbolento. E, purtroppo, violento. E per fortuna le conseguenze sono "solo" dei vetri rotti. Il Venezia strapazza la Reggiana, tifosi sui bus per rientrare. A un certo punto un gruppetto di - chiamamoli così - tifosi granata, si parla di una trentina, hanno preso di mira uno dei bus con fumogeni e sassi. L'agguato in viale Morandi, all'altezza della rotatoria verso Decathlon. Autista e pullman in fuga scortati dalla polizia. Pullman riparato con cartoni e anche bandiere per poter consentire il viaggio. Rapporti, tra le due tifoserie, non proprio idiliaci, visto che gli ultras del Venezia sono gemellati con quelli del Modena. Ma, inutile, dirlo non giustifica attacchi del genere.