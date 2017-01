Ue aumenta sostegno ad agricoltori terremotati

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - Integrazione dei fondi a sostegno delle aziende agricole nelle regioni colpite dal terremoto; anticipo della totalità dei pagamenti diretti e di alcuni finanziamenti dello sviluppo rurale; e procedura veloce per la ri-assegnazione dei fondi per rafforzare le misure Psr per il ripristino del potenziale agricolo e silvicolo danneggiato dal sisma. Sono le misure varate da Bruxelles per le zone colpite dal terremoto, dopo un incontro tra il commissario Ue Phil Hogan e il ministro Maurizio Martina.