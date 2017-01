Rigopiano: trovati vivi tre cuccioli nell'albergo

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 23 GEN - Sono stati ritrovati vivi i tre cuccioli di pastore abruzzese, figli di Nuvola e Lupo, i cani dei proprietari dell'albergo Rigopiano. I carabinieri forestali li hanno scovati in buono stato tra le macerie dell'hotel. I genitori si erano salvati dal crollo ed erano scesi più a valle nei giorni scorsi. I cuccioli, nati il 4 dicembre scorso, si erano rifugiati nel locale caldaia della struttura crollata a causa della slavina. I soccorritori hanno dovuto abbattere un muro per salvarli. Sono in buone condizioni e saranno presto visitati dal veterinario.