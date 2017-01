Grillo, votare subito con "Legalicum" Consulta

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Noi vogliamo votare subito e per farlo è sufficiente adattare il Legalicum (come il M5s chiama la legge che uscirà dalla sentenza della Consulta, ndr) anche al Senato per avere una legge omogenea per le due Camere. Non è la legge perfetta, ma questa maggioranza, eletta col Porcellum, non deve azzardarsi a rimettere mano alla legge più importante dopo la Costituzione". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.