Siria: Iran, vertice Astana vitale importanza per tregua

(ANSA) - TEHERAN, 23 GEN - Il vertice in corso ad Astana "è di vitale importanza per mantenere la tregua in Siria e per spianare la strada a una soluzione politica della crisi". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qasemi, riferendo in conferenza stampa che tra ieri e oggi ci sono stati "numerosi incontri bilaterali e trilaterali tra rappresentanti russi, iraniani e turchi" per tracciare un percorso di successo del vertice. Qasemi ha rimarcato l'importanza dell'azione svolta da Russia, Iran e Turchia per portare al tavolo delle trattative le parti coinvolte nel conflitto siriano, ad esclusione dei gruppi terroristici legati a Isis e al-Nusra. In tal senso ha riferito che iraniani, russi e turchi stanno puntando alla creazione di un maggiore coordinamento che mira, anche per il futuro, a incrementare le possibilità di successo delle trattative.