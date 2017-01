(ANSAmed) - ROMA, 23 GEN - È iniziato un tour in Africa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che fino a giovedì lo porterà in 3 Paesi. Il leader di Ankara, scrive l'agenzia statale Anadolu, è giunto in Tanzania, dove oggi incontrerà il suo omologo, John Magufuli, firmando almeno 7 accordi di cooperazione. Durante la visita, Erdogan punta anche a fare pressione sulle autorità locali per la chiusura delle almeno 11 scuole presenti nel Paese, con circa tremila studenti, che secondo la Turchia fanno capo alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Nei prossimi giorni, il tour del presidente turco farà tappa in Mozambico e Madagascar. Lo scorso anno, Erdogan aveva visitato altri 7 Paesi africani, nel quadro dell'impegno di Ankara per rafforzare la sua presenza nel continente.