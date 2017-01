Gaza: in sala operatoria medici volontari da Italia

(ANSAmed) - GAZA, 23 GEN - C'era un'atmosfera emozionata oggi nell' 'Ospedale europeo di Gaza' a Khan Yunes mentre nelle sale operatorie due chirurghi giunti dall'Italia come volontari erano impegnati in una serie di interventi a catena per soccorrere pazienti adulti e bambini che altrimenti si sarebbero trovati privi di altre risorse. Non e' la prima volta che - su iniziativa del Ngo 'Pcrf' - il dottor Andrea Carrobi e il dottor Pietro Massei vengono da Pisa a Gaza per alcuni giorni sia per assistere pazienti sia per esporre i loro colleghi sul posto ad innovazioni mediche di cui potrebbero essere ignari a causa delle limitazioni negli spostamenti all'estero che gravano sugli abitanti della Striscia. Anche in questo caso l'arrivo dell'equipe straniera era atteso con ansia dalla popolazione locale che - almeno in questa zona - è pressochè priva di mezzi. Nei tre giorni trascorsi a Gaza il dottor Massei ha operato 17 piccoli pazienti.