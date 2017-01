Imbrattata a Milano una pietra d'inciampo

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Posata giovedì, una delle prime sei pietre d'inciampo collocate a Milano per ricordare le vittime del nazifascismo è stata imbrattata con della vernice nera nella notte fra venerdì e sabato. Si tratta di quella posata in via Plinio e dedicata a Dante Coen, deportato ad Auschwitz ed ucciso a Buchenvald. A dare l'allarme è stata la figlia Ornella, che ha avvisato l'addetto alla sicurezza della Comunità ebraica. La polizia, ha raccontato, è andata nella zona per vedere se c'erano testimoni. Ornella ha mandato sua figlia in via Plinio armata di acquaragia per ripulire il sampietrino in ottone che è stato messo sul marciapiede. "Vediamo quanto dura - ha commentato -. Se risuccede io ripulisco. Sicuramente è stato un atto di antisemitismo. Non hanno rispetto nemmeno per chi non c'è più e non ha colpa di niente".