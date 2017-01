Trump alza il primo muro: Usa fuori dal TPP

Il presidente degli Stati Donald Trump ha appena firmato nello Studio Ovale tre ordini esecutivi, tra cui quello in cui gli Stati Uniti si ritirano dal proposto Tpp, l’accordo commerciale Trans-Pacifico, come promesso in campagna elettorale. Si tratta tuttavia di una formalità visto che il Tpp non era stato ancora ratificato al Senato. Accordo di libero scambio con 11 paesi affacciati sul Pacifico che Obama aveva fortemente voluto e che gli erano costati due anni di sforzi diplomatici. Trump lo ha sempre giudicato "pericoloso per l'industria americana".