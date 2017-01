Ricatta i clienti del cinema a luci rosse: finisce in manette

«Paga o dico a tua moglie che vieni qui a vedere film hard». Questa la minaccia, a scopo estorsivo, che un cinquantaseienne di origini lombarde ha utilizzato più di una volta per ottenere denaro dai clienti di un cinema a luci rosse che si trova a ridosso del centro storico di Modena.

A seguito di più di un caso accertato, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare che nei giorni scorsi i carabinieri modenesi hanno applicato, mettendo le manette ai polsi dell’uomo. L’ipotesi di reato è, appunto, estorsione. Per ottenere i soldi il cinquantaseienne presentava alle vittime anche fotografie che le ritraevano, scattate direttamente all’interno della sala mentre veniva proiettato il film.