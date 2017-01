Droga: operazione Gdf sull'asse Spagna-Italia, 8 arresti

(ANSA) - PALERMO, 24 GEN - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo nell'ambito di una vasta operazione antidroga sull'asse Spagna-Italia sta eseguendo 8 arresti per traffico internazionale di stupefacenti. I provvedimenti, sei in carcere e 2 ai domiciliari, sono stati emessi dal Gip presso il Tribunale di Palermo al termine di indagini di militari del Gico coordinate dalla Dda . Gli arresti sono stati eseguiti a Marsala (Tp), Isola delle femmine (Pa) e Frascati (Roma). L'inchiesta - condotta dal Procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Maurizio Scalia e dal Pm Calogero Ferrara - tra il 2014 e il 2015 ha permesso di scoprire un'associazione, con base a Marsala, che gestiva un traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Spagna. Il gruppo, capeggiato da Pietro Maniscalco, 58 anni, e Vito Chirco, 56, si avvaleva principalmente dei fornitori spagnoli Gerardo Olarte Alonso, di 52, e Santiago Rodriguez Gonzales, di 45, quest'ultimo ex appartenente alla Guardia Civil.