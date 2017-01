Tempo: previsioni delle ore 9 per domani

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Al Nord generali condizioni di bel tempo salvo qualche addensamento innocuo sulla Romagna. Temperature in leggera diminuzione, massime tra 6 e 10. Al Centro in gran parte soleggiato sulle regioni tirreniche, variabilità ma senza fenomeni significativi sulle adriatiche. Piogge in Sardegna. Temperature stabili, massime tra 7 e 12. Al Sud variabilità con qualche pioggia su nord Sicilia, Calabria ionica, Basilicata e Adriatico. Maggiori aperture altrove specie Campania. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 13. (ANSA)