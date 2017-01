Scuola: bambina 8 anni travolta da porta del bagno

(ANSA) - LECCO, 24 GEN - Una bambina di otto anni è stata ricoverata per trauma cranico e la frattura di una tibia, travolta da una porta a seguito di un incidente avvenuto ieri in una scuola primaria di Merate, centro della Brianza in provincia di Lecco. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto frutto delle testimonianze dei bambini, la piccola si sarebbe recata in bagno, chiudendo la porta e venendo però travolta a seguito del distacco dai cardini. La bambina è stata ricoverata nel vicino ospedale sotto osservazione. Le sue condizioni sono state definite sotto controllo. Anche il sindaco della cittadina si è recato a farle visita per portarle conforto. Sono stati disposti accertamenti sull'accaduto.