Fisco: sequestrato 1 mln euro a società deputato Genovese

(ANSA) - MESSINA, 24 GEN - Oltre un milione di euro è stato sequestrato dalla Guardia di finanza a ex rappresentanti legali di due società di navigazione dello Stretto di Messina in cui il deputato nazionale di Fi Francantonio Genovese ha quote di partecipazione. Ieri il politico è stato condannato a 11 anni dal Tribunale di Messina, insieme ad altre 19 persone, nel processo 'Corsi d'oro' sulla Formazione professionale. Indagati nell'inchiesta per dichiarazioni fraudolenta mediante utilizzo di fatture false e destinatari del sequestro sono i rappresentanti pro-tempore delle due compagnie. Dall'indagine sarebbe emersa un'evasione , tra il 2008 e il 2014, "con fatture false tra varie società collegate al deputato" e "attraverso la mancata dichiarazione dei proventi derivanti dalle ingenti disponibilità detenute su conti bancari accesi in Svizzera", scrivono gli investigatori. Secondo l'accusa, tra l'altro, Genovese "non avrebbe svolto nessuna delle attività di consulenza fatturate a due compagnie di navigazione dello Stretto".