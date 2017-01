(ANSA) - MOSCA, 24 GEN - Vladimir Putin e il re di Giordania Abdullah II si incontreranno domani a Mosca per discutere dei rapporti bilaterali tra Russia e Giordania, ma anche degli "aspetti chiave della situazione in Medio Oriente e in Nord Africa" e "in particolare dei passi congiunti per combattere il terrorismo internazionale": lo fa sapere il Cremlino.