(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "I portavoce eletti del MoVimento 5 Stelle hanno un compito ben definito: dedicarsi al compimento del programma. Il programma per le prossime elezioni non sarà definito dai parlamentari ma dagli iscritti. Chi non sarà d'accordo potrà perseguire il suo programma in un'altra forza politica". Lo scrive, in un post sul blog il leader del M5S Beppe Grillo, che sottolinea come tutte le "uscite comunicative" dei parlamentari vadano concordate con i responsabili comunicazione: "Non si fanno sconti a nessuno".