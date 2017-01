(ANSA) - MOSCA, 24 GEN - L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, plaude all'impegno che si sono assunti Russia, Turchia e Iran per far rispettare la tregua in Siria. A margine dei colloqui di Astana, De Mistura ha esortato tutte le parti a non far fallire un altro cessate il fuoco "per mancanza di un percorso politico".