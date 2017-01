Brexit: Davis, referendum bis? Mai e poi mai

(ANSA) - LONDRA, 24 GEN - Il risultato del voto referendario di giugno sulla Brexit non si tocca. Parola del ministro David Davis, responsabile del dicastero ad hoc per lo sganciamento dall'Ue nel governo britannico di Theresa May. "Sono contrario a un secondo referendum, in qualsiasi circostanza", ha detto Davis alla Camera dei Comuni in risposta a un deputato conservatore che aveva definito "antidemocratica" l'ipotesi di rimettere in discussione la volontà popolare espressa 7 mesi fa ed ha chiesto rassicurazioni al governo al riguardo. Davis ha ricordato che la consultazione del 23 giugno era stata presentata al Paese come un voto definitivo, almeno per questa generazione, sia dai sostenitori di Leave sia da quelli di Remain. In favore di un referendum bis si è comunque per ora pronunciato apertamente, in seno al Parlamento britannico, solo il leader europeista dello sparuto drappello dei Libdem, Tim Farron. (ANSA).