Top model belga rivela la sua intersessualità

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La top model belga Hanne Gaby Odiele ha rivelato in un'intervista a Usa Today di essere intersessuale per lanciare una campagna in favore dei bambini che soffrono o hanno sofferto della sua stessa sindrome da insensibilità agli androgeni, in Italia conosciuta con il nome di sindrome di Morris. Si tratta di una malattia rara che causa un'interruzione dello sviluppo dell'apparato riproduttivo nel feto. Secondo i dati dell'Onu la sindrome colpisce circa l'1,7% della popolazione. Hanne era nata con dei testicoli embrionali che i medici consultati dalla famiglia le hanno consigliato di rimuovere perche' rischiavano di causarle il cancro. A soli dieci anni ha subito l'intervento e otto anni dopo si è sottoposta ad un nuovo intervento di ricostruzione della vagina. "E' molto importante per me rompere un tabù", ha raccontato Hanne che oggi ha 29 anni, è sposata con un modello e vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza che i bambini intersessuali siano informati sulla loro condizione