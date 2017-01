Nuova guida Opus Dei, Papa nomina mons. Ocariz

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Teologo ma anche fisico e con un hobby particolare, quello del tennis. Monsignor Fernando Ocariz è il nuovo Prelato dell'Opus Dei. Un 'conclave' lampo per la sua elezione, un solo giorno, e la nomina del Papa, che ha confermato la scelta degli stessi elettori, arrivata nella tarda serata di ieri. Con questa nomina, mons. Ocariz, che fino a questo momento era vicario ausiliare dell'Opera, è diventato il terzo successore di san Josemaría Escrivà de Balaguer alla guida della prelatura, dopo la morte di mons. Javier Echevarría avvenuta lo scorso 12 dicembre. Mons. Fernando Ocariz è nato a Parigi il 27 ottobre 1944, in una famiglia spagnola in esilio in Francia durante la Guerra civile spagnola. È il più giovane di 8 figli. Laureato in Fisica presso l'Università di Barcellona nel 1966, ha poi ottenuto la licenza in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense nel 1969 e il dottorato presso l'Università di Navarra nel 1971, anno in cui fu ordinato sacerdote.