Pd: Merola non disdegna Pizzarotti per csx, Parma si ribella

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - L'ex M5s Pizzarotti nel nuovo centrosinistra? Il Pd di Parma non ci sta ad allargare i confini del cosiddetto 'nuovo ulivo' e bacchetta il sindaco di Bologna, Virginio Merola (Pd), che ieri lo ha ipotizzato parlando con alcuni giornali locali: "Coinvolgerei anche Pizzarotti perché penso sia un'esperienza civica importante e un campo democratico di questo tipo, un campo progressista, può davvero rapportarsi a esperienze di autentiche liste civiche, non liste civiche mascherate dai partiti". Insomma, per il nuovo centrosinistra va bene il 'Campo Progressista' di Pisapia ma anche Federico Pizzarotti può essere un interlocutore. A Parma però le parole di Merola danno fastidio, con le primarie in corso: il 5 marzo si vota il candidato sindaco del centrosinistra per sfidare Pizzarotti, che si ricandida alle comunali di primavera. Per il segretario provinciale Pd, Gianpaolo Serpagli, è la seconda 'gaffe' di Merola, che nell'ottobre scorso augurò a Pizzarotti un secondo mandato, già allora non gradito. (ANSA).