(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - "Ho apprezzato l'attenzione del presidente nel fare degli Stati Uniti un gran posto per fare business. Non vediamo l'ora di lavorare con Trump e membri del Congresso per rafforzare l'industria manifatturiera americana". Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, al termine dell'incontro con Trump. Fca si è impegnata a investimenti per più di 9,6 miliardi di dollari negli Stati Uniti dal 2009 e ha creato 25.000 nuovi posti di lavoro.