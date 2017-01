(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - Barack Obama sbanca su Twitter. L'ex presidente, con il suo account personale @barackobama, ha infatti superato gli 83 milioni di seguaci. Secondo TwitterCounter, attualmente Obama è terzo al mondo per numero di seguaci al pari di Taylor Swift e dopo Katy Perry e Justin Bieber. @barackobama è stato creato nel 2007 e negli anni si è assestato intorno agli ottanta milioni di 'follower', tuttavia il balzo in avanti si è avuto proprio dopo l'addio alla Casa Bianca e il passaggio di testimone a Donald Trump. L'attuale presidente Donald Trump, con il suo account privato, ha attualmente quasi 23 milioni di seguaci. E' 59mo nella classifica mondiale tra Kourtney Kardashian, modella e sorella minore di Kim Kardashian, e la Nasa, l'agenzia spaziale americana.