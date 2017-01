(ANSAmed) - MADRID, 24 GEN - E' per ora senza vincitori, in attesa di una sentenza Ue, la battaglia legale che combattono in Spagna due aziende per impedire all'altra di usare l'immagine o il nome del toro nelle proprie denominazione o strategia commerciale. La corte suprema di Madrid ha respinto le denunce incrociate che si sono lanciate a vicenda l'azienda produttrice di vini e liquori Osborne, che da decenni dissemina lungo le autostrade del paese le famose grandi sagome di tori neri, e il fabbricante di design e souvenirs Badtoro. Ognuno dei due contendenti voleva che si vietasse all'altro di fare riferimento al toro, ritenuto simbolo nazionale protetto e quindi non strumentalizzabile commercialmente.