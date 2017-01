Iran: l'accordo nucleare non è seriamente minacciato

(ANSA) - TEHERAN, 24 GEN - L'accordo sul nucleare, che ha sancito la fine delle sanzioni all'Iran, "non è seriamente minacciato", ma "serve l'impegno continuo di tutti per tenerlo in vita". Lo ha detto questa sera a Teheran il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad-Javad Zarif, intervenuto a un incontro organizzato dalla Camera di commercio, industria, miniere e agricoltura. "Credo che l'accordo nucleare non si trovi di fronte a situazioni molto difficili da affrontare - ha detto Zarif - a condizione che ci impegnamo a mantenerlo vivo". Il ministro ha quindi fatto riferimento al rapporto presentato al Parlamento dal suo Dicastero, sottolinenando che le statistiche dimostrano che le sanzioni contro l'Iran hanno creato una forte caduta dei prezzi del petrolio, gravi problemi per le transazioni bancarie e per qualunque cooperazione finanziaria. Zarif ha quindi rimarcato l'importanza dell'accordo per la ripresa economica, ma ha detto che "l'effetto negativo delle sanzioni paralizzanti non può essere eliminato in una notte".