Massacrato dai ladri in fuga: 35enne in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte in un letto di ospedale dove è arrivato nella serata di ieri ferito alla testa da un piede di porco. Francesco Scalvini, 36enne di Ghedi, voleva difendere il padre Giancarlo dall’incursione in casa sua di una banda di ladri. Quando però si è trovato faccia a faccia con i malviventi, ormai fuori dall’appartamento e in fuga, li ha braccati, ma è stato colpito più volte ed è finito a terra privo di conoscenza. La banda ha lanciato anche pietre in direzione degli Scalvini. Nessuno dei vicini di casa avrebbe visto i ladri entrare nell’abitazione e solo le urla e la fuga in auto hanno attirato l’attenzione dei residenti in zona.

E’ stata la moglie del 36enne, Cristina Tocchella, la prima a soccorrere il marito: ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Poi la corsa disperata in ospedale e l'intervento chirurgico a notte fonda. «Sono stata con lui fino alle due di notte, la situazione è delicata» ammette la donna tornata a casa all’alba e che a metà mattina ha ripreso la strada dell’ospedale. «I medici non si sbilanciano» spiega aggiungendo: «Non sono bene con cosa sia stato colpito». I carabinieri sono certi che Scalvini sia stato ferito con lo stesso piede di porco che i rapinatori hanno utilizzato per scardinare la finestra di casa del padre Giancarlo, anche lui ferito, lievemente al volto, così come il fratello, e zio della vittima, Ignazio, intervenuto nel corpo a corpo con i ladri. I carabinieri di Verolanuova, coordinati dal sostituto procuratore Mauro Leo Tenaglia, per tutto il giorno hanno cercato tracce all’interno e all’esterno dell’abitazione teatro della rapina finita nel sangue. I ladri sarebbero scappati a bordo di un’auto di colore chiaro e nella stessa serata avrebbero messo a segno altri colpi in paese. «Adesso gli appelli per la sicurezza si sprecheranno, ma in un paese come il nostro di 20mila abitanti tra carabinieri e Polizia locale ci sono solo 21 persone che però sei sere su sette pattugliano la zona il più possibile» ha detto il sindaco di Ghedi, Lorenzo Borzi, che abita vicino alla bifamiliare della famiglia Scalvini. «Nessuno può dire che Ghedi è insicura. Quello che ora chiedo è la certezza della pena. Sono sicuro - ha aggiunto il sindaco - che i responsabili saranno arrestati e dovranno pagare fino all’ultima goccia di sangue».