(ANSA) - TORINO, 25 GEN - È ripresa questa mattina in Corte d'Assise d'Appello a Torino l'udienza preliminare del processo a carico di Michele Buoninconti, il vigile del fuoco di Costigliole d'Asti condannato in primo grado a trent'anni di reclusione per l'omicidio della moglie Elena Ceste. Oggi il giudice dovrà decidere se accogliere le richieste degli avvocati difensori di Buoninconti, Giuseppe Marazzitta ed Enrico Scolari, di svolgere una serie di nuovi accertamenti, tra cui una perizia medico legale sulle cause della morte.(ANSA).