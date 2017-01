(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Credo sia stato messo in atto ogni sforzo possibile dal punto di vista umano, organizzativo, tecnico per cercare di salvare i dispersi". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferendo in Senato sulla situazione di emergenza nel Centro Italia e parlando in particolare dell'albergo di Rigopiano.