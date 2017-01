(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se ci sono stati ritardi e responsabilità saranno le inchieste a chiarire. Il governo non teme la verità che serve a fare meglio e non ad avvelenare i pozzi. Io che condivido la ricerca della verità non condivido la voglia di capri espiatori e giustizieri anche perché la storia è lesta a trasformare i giustizieri in capri espiatori". Così il premier Paolo Gentiloni nell'informativa al Senato sulle conseguenze dell'emergenza in centro Italia.