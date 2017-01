Ternano Riccetti tra le vittime hotel Rigopiano

(ANSA) - TERNI, 25 GEN - "Alessandro Riccetti è una delle vittime del disastro di Rigopiano": ad annunciarlo è il sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo sul suo profilo Facebook. "La notizia che tutta Terni si aspettava non è arrivata. Tante ore di angoscia e speranza terminano nel peggiore dei modi" scrive ancora. Riccetti, 33 anni, lavorava come receptionist all'hotel Rigopiano, travolto da una slavina. "Un durissimo colpo - afferma ancora Di Girolamo - per una famiglia già provata, un grande dolore per tutta la comunità ternana che perde un ragazzo perbene, un lavoratore, un giovane proiettato nel futuro". Riferendosi a Riccetti, Di Girolamo ha sottolineato come la sua sia stata "una esistenza breve ma ricca di significato". "Una vita, che nel suo valore e nei suoi valori - ha aggiunto -, rimane tutta. L'amore per la famiglia, l'essere laborioso, l'attaccamento a Terni: grazie Alessandro per il testimone che hai lasciato alla nostra comunità".