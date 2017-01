(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - Il capo della diplomazia russa Serghiei Lavrov ha in programma un incontro con i rappresentanti dell'opposizione siriana venerdì 27 gennaio a Mosca: lo fa sapere il ministero degli Esteri russo. Ieri, alla fine dei colloqui di Astana sulla crisi siriana, Russia, Turchia e Iran hanno siglato un accordo per la creazione di un meccanismo congiunto di monitoraggio della tregua in Siria.