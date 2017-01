(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "E' passato un anno, ma il tempo non ha per nulla fiaccato la voce dei tanti, tantissimi che continuano a chiedere giustizia per Giulio Regeni". Lo scrive su Facebook la Presidente della Camera Laura Boldrini, che aggiunge: "E' stata la forza di questo movimento, diffuso e popolare, che ha fatto accantonare le prime ricostruzioni dell'omicidio, ridicole e oltraggiose; che ha sollecitato le istituzioni italiane a difendere la dignità stessa del Paese colpita attraverso l'uccisione di un suo cittadino".