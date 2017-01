Papa:chiede al maestro Ordine di Malta di dimettersi

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il gran maestro dell'Ordine di Malta, Fra Matthew Festing, presenterà le sue dimissioni al Sovrano Consiglio dell'Ordine di Malta, dopo che il Papa gli ha chiesto di dimettersi. Il Papa gli ha dato udienza ieri pomeriggio e il Sovrano Consiglio a cui presentare le dimissioni si riunirà in tempi, probabilmente oggi o domani.La notizia delle prossime dimissioni del Gran Maestro é stata diffusa da fonti dell'Ordine di Malta. Quando il Gran Maestro avrà presentato le dimissioni al sovrano consiglio si concluderà una fase burrascosa dell'Ordine di Malta. I problemi erano cominciati lo scorso dicembre quando il Sovrano Consiglio aveva destituito il Gran Cancelliere Albrecht Freiherr per dissensi rispetto alle politiche dell'Ordine di Malta, in particolare riguardo alla distribuzione di profilattici contro l'Aids agli assistiti nei paesi in via di sviluppo.