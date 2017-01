A Genova opere d'arte per denunciare il degrado

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Piastrelle decorative che compongono opere d'arte per denunciare il degrado disseminate in città. E' l'attività di Tiler un artista anonimo che ha deciso di segnalare brutture cittadine o fare in modo di aprire dibattiti per casi critici con decorazioni che attacca sui muri. L'ultima sua opera è comparsa sulla scalinata Borghese, nel cuore del quartiere residenziale di Albaro, una bomboniera liberty per la quale non si trova una soluzione per valorizzarla. D'altra parte è stato questo, fin da subito, l'obiettivo di Tiler che, con i suoi mosaici di piastrelle, ha segnalato luoghi abbandonati, zone degradate, quartieri pericolosi, aprendo un dibattito molto ampio sui social network. Di Tiler si sa ben poco, anche perché per mantenere l'anonimato lavora nascondendosi sotto una maschera da scimmia. La sua pagina facebook è diventa una sorta di agorà. Sono decine i casi portati all'attenzione dei cittadini e degli amministratori con le sue 'piastrelle d'arte'. (ANSA).