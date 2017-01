Siria: Cremlino, colloqui Astana un passo verso Ginevra

(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - I colloqui di Astana sulla crisi siriana sono stati "un successo" e hanno fornito "un significativo contributo" per le trattative di Ginevra, che "restano il percorso principale per cercare una soluzione" al conflitto in Siria: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.