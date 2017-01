Paris Jackson a Rolling Stone, 'mio padre e' stato ucciso'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'unica figlia di Michael Jackson, Paris, rompe il silenzio e accusa: "Mio padre è stato ucciso". Intervistata da Rolling Stone, la 18/enne Jackson è convinta che la morte di suo padre nel 2009 sia stata una "montatura". Come è noto, Michael Jackson è morto a causa di una overdose di un potente farmaco anestetico e il suo medico, Conrad Murray, è stato riconosciuto colpevole e condannato a quattro anni di carcere per omicidio colposo a novembre 2011. Ma Paris non crede alla versione ufficiale. "Faceva allusioni a persone che volevano farlo fuori". "Diceva: 'un giorno mi uccideranno'". Rispondendo se pensa che suo padre sia stato ucciso, Jackson ha risposto: "Assolutamente". Paris, nata dalla relazione che Michael Jackson ebbe con l'infermiera Debbie Rowe, ha poi rivelato che qualche anno fa ha subito abusi sessuali da uno sconosciuto. La ragazza ha un fratello, Prince Michael Jackson di un anno più grande, e un fratellastro, Prince Michael Jackson II detto Blanket, del 2002 da madre surrogata.