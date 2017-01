Migranti:piano Ue per chiudere la rotta Libia-Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - La Ue cerca di chiudere la rotta del Mediterraneo. Al vertice informale del 3 febbraio a La Valletta, Federica Mogherini e la Commissione presenteranno il piano per frenare i flussi dalla Libia all'Italia, migliorare le condizioni dei migranti nei campi libici e favorire i ritorni ma anche garantire le richieste di asilo. Il piano è contenuto in una 'Comunicazione' approvata oggi dal Collegio. Alla Libia verranno forniti i mezzi per avere un "ruolo centrale" nel controllo e nei salvataggi nelle acque territoriali, con il coordinamento dell'operazione Sophia.