Brexit: May annuncia libro bianco su piano uscita

(ANSA) - LONDRA, 25 GEN - Theresa May annuncia a sorpresa che il governo è pronto a presentare un libro bianco sul piano della Brexit al parlamento in vista del voto sulla proposta di legge che attiva l'uscita dall'Ue. L'annuncio è stato fatto dalla premier britannica nel corso del Question Time ai Comuni rispondendo così all'appello di numerosi deputati, laburisti e conservatori. Downing Street in precedenza aveva sottolineato che un documento del genere non era necessario.