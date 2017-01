(ANSA) - BARI, 25 GEN - E' deceduto in ospedale, verso l'una della notte scorsa, il bimbo di due anni che il 27 dicembre 2016, all'interno di un centro commerciale a Triggiano (Bari), ingoiò una gomma da masticare che gli ostruì le vie respiratorie. Nonostante i primi tentativi di disostruzione del canale respiratorio, il bambino arrivò in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e ricoverato in Rianimazione. Nel tempo il quadro clinico si è aggravato fino al decesso per arresto cardiaco. Secondo indiscrezioni, la Procura della Repubblica di Bari starebbe per acquisire la cartella clinica del bambino.