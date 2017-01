(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - La Commissione Ue raccomanda al Consiglio europeo di autorizzare Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia a mantenere per altri tre mesi i controlli temporanei in vigore presso determinate frontiere interne Schengen. "Nonostante la graduale stabilizzazione della situazione e l'attuazione di una serie di misure proposte dalla Commissione per migliorare la gestione delle frontiere esterne, Bruxelles ritiene che non siano soddisfatte le condizioni della tabella di marcia "Ritorno a Schengen" per ristabilire il normale funzionamento dello spazio Schengen.