(ANSA) - BANJUL, 25 GEN - Il presidente eletto del Gambia, Adama Barrow tornerà domani nel suo Paese. Lo hanno confermato alcuni funzionari. L'attuale capo di Stato è ancora a Dakar in Senegal, presso l'ambasciata del suo Paese dove si era rifugiato per timore di rappresaglie da parte dell'ex uomo forte del Gambia, Yahya Jammeh, uscito sconfitto alle presidenziali dello scorso 1 dicembre dopo 22 anni di regime. Jammeh ha scelto l'esilio in Guinea Equatoriale dopo un lungo braccio di ferro e dietro pressione dell'Ecowas, l'organizzazione che raggruppa i Paesi dell'Africa occidentale. Nei giorni scorsi Barrow ha nominato vicepresidente una donna, Fatoumata Tabajang. Ieri il Parlamento ha revocato lo stato di emergenza che Jammeh aveva proclamato a metà gennaio.